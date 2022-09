Anche il Comune di Stella Cilento punta a fondi per la redazione del Puc. L’Ente ha deciso di partecipare all’avviso della Regione Campania che nelle scorse settimane ha disposto l’assegnazione di risorse per i comuni fino a 50mila abitanti per approvare il Puc; ovvero il Piano Urbanistico Comunale. Per il triennio 2022/2024 sono disponibili 1,2 milioni di euro.

Stella Cilento punta a fondi per il Puc

L’esame delle domande di richiesta di contributo pervenute produrrà una doppia graduatoria: una per i comuni che hanno il PUC approvato e l’altra per i comuni che non hanno ancora approvato il PUC.

Il finanziamento è pari a: € 20.000,00 per associazioni di Comuni; (il contributo è liquidato al comune capofila); € 10.000,00 per Comuni singoli, come nel caso di Stella Cilento.

Nel triennio precedente, finanziati 198 comuni della Regione Campania per la redazione del PUC.

Cos’è il Puc

Il Piano Urbanistico Comunale, previsto dalla legge n°16 del 22 dicembre 2004 della Regione Campania e integrato dal regolamento n°5 del 4 agosto 2011, è un importante strumento per la regolamentazione del territorio e la pianificazione delle trasformazioni urbanistiche.

La redazione viene effettuata da tecnici del settore (architetti, ingegneri, geologi e avvocati) che attraverso l’osservazione di criteri di tutela, riqualificazione e trasformazione che tengano conto del costruito, del territorio e dell’ambiente, hanno l’obbligo di rispettare piani sovraordinati che regolano il territorio ad una scala più ampia (regione e provincia) o in riferimento a particolari condizioni (rischio idrogeologico e/o importanza paesaggistica).

Il Puc stabilisce le modalità di sviluppo del territorio e come si potrebbe evolvere nel futuro.