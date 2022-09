A Rofrano la presentazione del progetto Wonder M. Arts | VIDEO

Si è tenuta ieri a Rofrano la presentazione del progetto europeo Wonder M. Arts. Progetto capitanato dall’associazione sportiva Heracles di Rofrano in sinergia con l’Associazione Cilento Youth Union.

Progetto Wonder M. Arts a Rofrano: l’inclusione delle donne nelle discipline delle arte marziali

Obiettivo principale è quello di promuovere le arti marziali come mezzo di valorizzazione delle competenze e capacità delle donne; parola chiave è proprio #empowerment femminile, un processo di crescita basato sull’autostima, sull’autoefficacia e sull’autodeterminazione per far emergere capacità, a volte, nascoste.

Il progetto Wonder M. Arts, inoltre, darà l’opportunità di praticare un percorso sulle #softskills come flessibilità, autostima, concentrazione, consapevolezza, autodifesa e autorealizzazione.

Alla presentazione erano presenti il presidente dell’associazione Cilento Youth Union Toni Viterale, la vicepresidente Arianna Di Cianni, il Direttore tecnico dell’associazione Heracles Giuseppe Giardullo e rappresentanti di associazioni europee, no profit, che sostengono il progetto.

Un’iniziativa che vuole essere anche un modo per valorizzare le aree interne che soffrono dello spopolamento, mettendo in campo competenze volte al coinvolgimento dei giovani che molto spesso decidono di abbandonare il paese d’origine per ricercare altrove quello che è possibile realizzare anche nei piccoli centri con impegno, costanza e professionalità.

L’impegno dell’Associazione Cilento Youth Union a Rofrano

Questa è solo una delle tante iniziative che intende valorizzare Rofrano. L’associazione Cilento Youth Union, infatti, lavora da anni sul territorio e cerca di promuoverlo con attività rivolte, soprattutto, ai giovani e il nome dell’associazione ne è già la dimostrazione.

Qualche giorno fa è stato inaugurato un nuovo spazio informativo nella sede in Via Roma; servirà principalmente a dare informazioni utili alle attività disponibili sul territorio e un info point sul Cammino di San Nilo, un itinerario lungo 103 km, antichissimo ricco di spiritualità, natura e tradizioni.