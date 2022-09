È uno dei comuni più piccoli del Cilento e dell’intera regione Campania, un piccolo gioiello affacciato sulla costa cilentana. Per mantenere il decoro e la tranquillità di Serramezzana, però, c’è bisogno del sostegno di tutti. Per questo il sindaco, Augusto Materazzi, ha deciso di firmare un’ordinanza finalizzata a garantire il rispetto delle regole da parte dei proprietari di cani.

Ecco le regole per i proprietari di cani a Serramezzana

Il provvedimento giunge anche dall’aumento del disagio che cittadini e turisti vivono per la presenza sempre maggiore di cani nei luoghi pubblici. Ciò pregiudica la vivibilità di alcune aree e la sicurezza dei frequentatori e degli animali. Pertanto, dopo le reiterate lamentele de cittadini, è stato firmato un provvedimento che fissa precise regole.

I proprietari dei cani a Serramezzana dovranno assicurare la custodia degli animali e adottare le misure per evitarne la fuga e prevenire situazioni di pericolo. Inoltre dovranno condurli con il guinzaglio in strada. Bisognerà sempre portare con sé kit per la pulizia e la raccolta delle deiezioni degli animali.

È sempre vietato – si precisa nel provvedimento – attuare comportamenti lesivi nei confronti degli animali. L’Ente ha previsto per i proprietari di cani che trasgrediscono le regole sanzioni fino a 500 euro.