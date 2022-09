Minaccia di far saltare in aria la casa dopo una lite: paura a Sala Consilina

Litiga con la compagna e minaccia di farsi saltare in aria con il gas. Soltanto l’immediato intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Lite di coppia: attimi di paura a Sala Consilina

Poteva trasformarsi in tragedia la lite tra un uomo residente nel centro di Sala Consilina e la sua compagna nel momento in cui il 50enne ha minacciato di far saltare in aria l’abitazione dopo aver aperto una bombola del gas.

L’odore, per fortuna, ha allertato i vicini di casa che nel frattempo avevano sentito anche delle urla provenire dall’appartamento della coppia. Così è stato allertato il 112.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, i militari si sono subito resi conto che l’odore del gas arrivava dall’interno dell’abitazione dove si trovava la coppia ancora intenta a litigare.

L’uomo, un 50enne del posto, aveva minacciato di far esplodere la casa. Il provvidenziale intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.

La lite

La lite, scoppiata per futili motivi, stando a quanto emerso dalla ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, si è limitata soltanto ad una accesa discussione verbale, ma fortunatamente senza alcun atto violento. Il 50nne è stato denunciato. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.