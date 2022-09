Lite a Sala Consilina: due donne in ospedale

Un diverbio, poi la lite ed ecco che due donne sono finite in ospedale: è accaduto a Sala Consilina. L’episodio si è registrato questa notte nel quartiere Santo Stefano, nel cuore del centro storico del centro valdianese.

Lite tra due donne a Sala Consilina: il caso

Stando alle prime ricostruzioni, le due donne, entrambe di nazionalità rumena, per cause ancora da chiarire sono venute alle mani. Pare che tra le due ci sia stato un iniziale acceso diverbio verbale. Ma da qui a passare alle mani il passo è stato breve.

I soccorsi

A margine della lite nel cuore di Sala Consilina, per entrambe si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla.

Pare che sia stato coinvolto anche un uomo ma non è chiaro per quali ragioni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze ed i CarabinieriCarabinieri. Agli uomini della compagnia di Sala Consilina il compito di ricostruire l’accaduto e chiarire se vi siano stati responsabilità.

Per fortuna le due donne protagoniste della lite a Sala Consilina se la sono cavata senza serie conseguenze. La corsa in ospedale è stata necessaria per eseguire accertamenti.

Purtroppo non è la prima volta che accadono fenomeni di violenza nel centro di Sala Consilina. Residenti e titolari di attività auspicano maggiori controlli. Di recente è stata anche chiesta l’istituzione di un commissariato di Polizia.