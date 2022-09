Furti a Vallo della Lucania: ladri in azione nella notte

Ancora ladri in azione nel comprensorio cilentano. Gli ultimi furti sono stati messi a segno a Vallo della Lucania. Nel corso della notte ignoti sono entrati in azione in alcuni appartamenti. Una volta dentro hanno rovistato ovunque alla ricerca di denaro e preziosi. Dopo aver asportato ogni cosa potesse avere un valore sono fuggiti via.

Allarme furti a Vallo della Lucania

I furti sono stati compiuti in più abitazioni vicine con il medesimo modus operandi. Probabilmente ad agire è la stessa banda che approfittando dell’assenza dei proprietari, tra le ore 20 e le 22, è entrata in azione e ha portato via oggetti di valore.

I proprietari delle abitazioni hanno scoperto i furti soltanto una volta rientrati. A quel punto non hanno potuto far altro che allertare i carabinieri. I militari della compagnia di Vallo della Lucania, guidati dal comandante Annalisa D’Ambrosio, hanno avviato le indagini sul caso.

I precedenti

Purtroppo quelli avvenuti nella serata di ieri a Vallo della Lucania non sono gli unici furti registrati nel comprensorio cilentano. A fine agosto diverse le segnalazioni da Agropoli; in questa settimana, invece, alcuni colpi sono stati registrati nel territorio del comune di Centola.

Ad essere prese di mira sono soprattutto le abitazioni, ma i furti si segnalano anche in attività commerciali, o garage e cantine.