Castelnuovo Cilento, scuolabus attivo dal primo giorno di scuola

Il 12 settembre anche per gli alunni della scuola dell’infanzia domiciliati nel Comune di Castelnuovo Cilento, suonerà la “prima campanella”. Tutti in aula, dunque, per quello che sembra il vero ritorno alla normalità dopo gli anni dell’emergenza Covid-19.

A Castelnuovo Cilento il trasporto scolastico attivo dal primo giorno di scuola: 12 settembre

A differenza di altri Comuni del Cilento, ancora in fase di organizzazione, l’Ente è pronto a garantire il trasporto per i bambini con lo scuolabus.

Con una circolare informativa, il Comune, amministrato dal sindaco Eros Lamaida, ha informato i genitori dei bambini che afferiscono alle sezioni della scuola dell’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di I grado, residenti o domiciliati a Castelnuovo Cilento, l’inizio del servizio.

Ecco le modalità per accompagnare e riprendere il bambino alla fermata dello scuolabus a Castelnuovo

La famiglia, o chi ne esercita la podestà, è tenuta ad accompagnare e riprendere il minore all’orario stabilito, presso la propria abitazione o presso i punti di “raccolta” previsti, rimanendo responsabile nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di discesa.

Per quanto riguarda il ritorno, in caso di assenza di qualcuno che possa accompagnare e riprendere il bambini, l’alunno sarà riportato a scuola. Se dovesse presentarsi questa eventualità, il genitore dovrà comunicare, per iscritto, i delegati al ritiro.