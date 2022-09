Scario, Marco Onnembo presenta il libro “Il metro del dolore”

E’ in programma per venerdì 9 settembre alle 21:30 la presentazione del libro dello scrittore Marco Onnembo: “Il metro del dolore” edito da Mondadori.

Appuntamento con Marco Onnembo sul lungomare di Scario venerdì 9 settembre alle 21:30

L’ultimo romanzo dello scrittore, verrà presentato nella splendida cornice del Lungomare di Scario. L’iniziativa rientra negli eventi nell’ambito della Rassegna “Storie in piazza…racconti, incontri, confronti”.

Marco Onnembo, giornalista. Vanta numerose collaborazioni con diverse testate giornalistiche come Affari e Finanza, la Repubblica, Panorama, Il Sole 24 ore; autore della rubrica “La prima volta” nella trasmissione Terza pagina in onda su Rai 5 e Rai 3; anche curatore alla rubrica “Movies e Dreams” in onda su una delle radio più ascoltate in Italia, Rtl 102.5

La trama de “Il metro del dolore”

Ne “Il metro del dolore”, libro che dalla sua uscita il 21 giugno ha occupato, per diverse settimane, i primi posti della classifica dei testi più venduti in Italia, Onnembo vuole condurci a fare delle domande che attraversano l’esistenza di tutti noi.

La narrazione del romanzo, unita ad una grande consapevolezza e ad una indagine conoscitiva, spinge il lettore all’immedesimazione in un fluire di dubbi e riflessioni.

Alla presentazione, dopo i saluti iniziali dell’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di San Giovanni a Piro, Pasquale Sorrentino, si alterneranno, secondo la formula del reading letterario. le letture d Michela Riviello, Polo Museale.