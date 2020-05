Torna l’isola pedonale sul Lungomare di Scario

SAN GIOVANNI A PIRO. Torna l’isola pedonale a Scario. Il comandante della Polizia Municipale ha istituito l’area pedonale sul Lungomare Marconi, nel tratto compreso tra il cvarco di via Faro ed il varco di Piazza Immacolata. Sarà valido da venerdì 29 maggio e per tutti i venerdì del mese di giugno dalle 17 alle 23. Il sabato e la domenica, invece, dalle 10 alle 23. L’isola pedonale sarà percorribile solo a piedi; non sarà possibile introdurvi veicoli, motocicli, scooter, ma anche bici, hoverbord, skatebord, pattini a rotelle, ecc…

Nei mesi di luglio e agosto vi sarà un’ulteriore regolamentazione dell’isola pedonale. La Polizia Municipale, intanto, ha istituito anche il parcheggio a pagamento h24 nel piazzale Margherita e in via Giardino. In quest’ultimo caso limitatamente alle ore in cui vige l’isola pedonale. Sosta a pagamento, ma solo nei prefestivi e festivi dalle 8 alle 23 in via Tragara e Largo Gaetano Palumbo. Infine disposto il divieto di transito e sosta su via Francesco De Sanctis.

Dalle restrizioni sono esclusi i residenti, i proprietari di immobili non residenti e gli esercenti di attività commerciali e professionali. Questi ultimo potranno ricevere un contrassegno dal Comando Polizia Municipale.