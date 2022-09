Memory Day 2022: a Capaccio Paestum si ricorda l’operazione Avalanche

Ricorre domani il Memory Day 2022, ovvero l’anniversario dell’operazione dell’operazione Avalanche. Per dieci giorni la città di Capaccio Paestum commemorerà lo sbarco alleato lungo le coste del Golfo di Salerno nel corso della Seconda guerra mondiale.

Memory Day: il programma a Capaccio Paestum per ricordare l’operazione Avalanche

Dal 9 al 18 settembre, Capaccio Paestum vuole tenere viva la memoria di un avvenimento che ha cambiato la storia dell’Italia e del mondo. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 9 settembre, alle ore 17.00, a Torre di Mare. Alla commemorazione, insieme al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, prenderanno parte, tra gli altri, anche Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, e il sindaco di Austin, Steve Adler.

Il cartellone del Memory Day 2022 prevede per sabato 10 settembre presso l’ex Tabacchificio di Cafasso (ore 10:00) un convegno dal titolo “Operazione Avalanche. Uomini, fatti e storia”. Accanto al sindaco Franco Alfieri e al consigliere comunale Antonio Mastrandrea, interverranno Tiziana d’Angelo, direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Kurt Cadena Mitchell, capo staff del sindaco della città di Austin in Texas, Marco Botta, presidente del MOA di Eboli. A relazionare saranno: il colonnello del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana Gerardo Di Ruocco; Anna Maria Scalise, vicepresidente nazionale della Sipbc (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali); Carmine Pinto, docente di Storia contemporanea all’Università di Salerno; Giuseppe Di Vietri, vicario Sipbc.

Le altre attività

Sempre presso l’ex tabacchificio, protagonista del Memory Day 2022, Sabato 10 settembre, al termine del convegno sarà inaugurata una mostra storica di mezzi e foto d’epoca. Previsto pure l’allestimento anche di una sala emozionale.

L’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 18 fino al 18 settembre. Domenica 11 settembre, alle 18.00, invece, si terrà la premiazione della prima edizione del contest artistico Paestumarts 2022, che ha visto artisti americani cimentarsi nella realizzazione di altrettanti dipinti. Infine, dal 15 al 17 settembre, sempre presso l’ex Tabacchificio, sarà allestito un Campo scuola militare.

Il commento

«Nel delicato momento storico che stiamo vivendo, da un lato pensando all’invasione russa dell’Ucraina e dell’altro all’ascesa delle destre, dobbiamo ricordare due cose. La prima: senza l’operazione Avalanche, e dunque senza l’aiuto degli Alleati unito alla Resistenza partigiana, probabilmente non ci sarebbero state nel nostro Paese democrazia e libertà. La seconda: democrazia e libertà non sono una conquista definitiva, ma vanno curate e difese ogni giorno. È dunque doveroso fare memoria della nostra storia e di quel momento particolare che è stato lo sbarco alleato». Questo il commento del sindaco Franco Alfieri.

«Anche quest’anno Capaccio Paestum si prepara a celebrare degnamente l’operazione Avalanche – afferma il consigliere delegato, Antonio Mastrandrea – Per un maggiore coinvolgimento dei giovani, non solo abbiamo voluto replicare l’esperienza del campo scuola militare, ma far durare la mostra dieci giorni in modo da agevolare l’accesso delle scolaresche nel momento del loro ritorno in aula.».