Gelbison Femminile: conferme per Federica Sellitto, Valeria Clematide, Carmen Merola e Sofia Vitolo

La Gelbison Femminile ha ripreso la preparazione atletica in vista della stagione alle porte. La squadra rossoblù, guidata dal confermato tecnico Vincenzo Orrico, disputerà per il terzo anno di fila il campionato di Serie C di calcio a 5 femminile. Il team vallese è a lavoro al PalAlento di Omignano Scalo, che ospiterà le gare interne delle rossoblù che hanno ufficializzato altri quattro nomi per il prossimo anno.

In precedenza erano stati resi noti i tesseramenti dei portieri Emma Persano, Luciana Vassalluzzo, Silvana Scermino e Marianna Martino,. Per le calcettiste di movimento, invece, permanenze per Michela Ghita, Stefania Raso, Maria Di Santi, Stefania Palumbo.

Gelbison Femminile: arrivano altre importanti riconferme