Gelbison Femminile: arrivano le prime ufficialità della stagione

Di Santi, giocatrice capace di ricoprire tutti i ruoli in campo, ha scelto la maglia numero 9, Palumbo, laterale molto fantasiosa e di classe, invece la 10.L’unico volto nuovo annunciato sino ad ora è il portiere Silvana Scermino. Si tratta di un estremo difensore che ha militato anche in categoria superiore giocando con Sorrento e del Rionero in serie A2 . Nei prossimi giorni sono attese altre novità per il completamento dell’organico in vista della prossima annata.