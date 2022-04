Gelbison Femminile: sfuma il sogno promozione delle rossoblù

Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

Gelbison Femminile: sconfitta nei play-off per le vallesi

Nella Serie C del futsal terminata la post season è tempo di play-off. Primo posto nel girone A per il Progetto Sarno con le ragazze di mister Vitter pronte per lo spareggio con la Meridiana per giocarsi l’accesso in Serie A2.

Termina sul parquet del Quartograd, invece, il sogno promozione della Gelbison Femminile, terza del girone B. Sconfitta per 6-5 per le ragazze di coach Vincenzo Orrico vana la doppietta di Di Luccia e i sigilli di Palumbo, Selitto e Ghita.

Salernitana Femminile 1970: pari con il Rionero

Nel calcio a 5 nel girone D di Serie A2 pari interno per 4-4 per la Salernitana Femminile 1970 opposta nel 24esimo turno alle lucane del Rionero. Granatine sempre quarte con 41 lunghezze e con la sicurezza di giocare la post season per il pass valido per la massima serie. Il quintetto di coach Lanteri vede le ospiti passare al 2’ con Di Lasio ma Enrica Giugliano rimette in equilibrio subito la sfida. Un primo tempo vibrante vede il nuovo sorpasso lucano con Cerone con Antonia Giugliano a mettere una pezza per il momentaneo 2-2. Sorpasso granata con Gozalez poco prima del riposo ma nella ripresa Huchitu sigla il 3-3. Negli ultimi 90 secondi Rionero in rete con Divincenzo mentre Gozalez chiude la contesa con il definitvo 4-4 che divide la posta in palio.



Nel calcio ad 11 in Serie C perde la Mediterranea Soccer

Troppo forte il Chieti per una Vis Mediterranea comunque arrembante che cede 1-3 “Gigino Leo” alla prima della classe del girone C di Serie C. Le ragazze guidate da Valentina De Risi, nella 24esima giornata, passano sotto al 16′ con un rigore siglato da Giulia Di Camillo. Al 23′ giunge il pari del team di Siano targato da Sabatino che chiude una prima frazione positiva per le padroni di casa. Nella ripresa però le abruzzesi vanno a segno al 20′ con Cutillo e al 39′ con Stivaletta. La squadra di capitan Giulia Olivieri, in zona tranquilla di classifica, resta sesta con 33 punti e la prossima domenica osserverà un turno di sosta.

In Eccellenza torna in testa la Salernitana 1919

In Eccellenza vittoria rotonda della Salernitana 1919 trainata da Mariano Turco che batte 8-1 la Polisportiva Aragonese. Tutto facile per le granata avanti dopo 10′ per 2-0 e a segno tre volte con Tulimieri, due Falivene ed una a testa Vaccaro, Mercede e Cafaro. Nel recupero del mercoledi poi successo in trasferta con il Villaricca con Mercede a decidere la gara.

Sorride grazie ad un 3-0 anche la Pegaso allenata da Michael Dorini. Per il team di Pontecagnano le marcature sulla Casertana portano le firme di Colucci e Modafferri, doppietta. Nelle altre sfida del 20esimo turno buon pari anche per la Nocerina Women che impatta, invece, per 2-2 sul campo del Giugliano.

In classifica Salernitana prima con 52 punti, Pegaso parta a 43 e Nocerina ultima a 4.

Domenica penultima giornata con Salernitana- Montemiletto, Nocerina- Sant’Anastasia e Star Games Benevento-Pegaso.