AAA… cedesi castagne a Magliano Vetere

Si avvicina il periodo delle castagne, un frutto dai tanti benefici e coltivato in molte aree del comprensorio cilentano. In diversi comuni insistono anche castagneti su proprietà comunali e spetta all’Ente stabilire se e come procedere alla raccolta per evitare sprechi.

Raccolta castagne a Magliano Vetere: l’avviso del Comune

È il caso di Magliano Vetere: il centro cilentano è pronto a procedere alla vendita del frutto pendente delle piante di castagno.

Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico per chi vuole procedere alla raccolta nell’annata agraria 2022. Nello specifico esso è relativo alle località Gravi, Raia San Mauro, Felette, Ogliarino, Faito, Lambri, Ariella, Carro, Raia Femmina e Foresta.

Sono 724 le piante di castagno per le quali è valido l’avviso di vendita del frutto pendente pubblicato dal comune di Magliano Vetere. I cittadini che risultano interessati possono presentare richiesta scritta all’ufficio tecnico dell’Ente, il martedì e il giovedì. Per ogni pianta il prezzo sarà di 2,10 euro.

Le castagne

Magliano Vetere è una località rinomata per le coltivazioni di castagne, tanto che negli anni scorsi nel periodo invernale veniva organizzata anche una festa. All’evento, allietato da musica dal vivo, era possibile gustare piatti tipici della tradizione locale e le immancabili caldarroste.

Con la fine della pandemia in molti sperano che la festa delle castagne venga riproposta.