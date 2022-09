E’ in programma per oggi, 8 settembre alle ore 18:00, presso Largo Chiesa San Giovanni Battista a Mandia, la seconda tappa del Mediterraneo Video Festival.

Ecco il programma per la seconda giornata del Mediterraneo Video Festival a Mandia

La seconda giornata del festival del cinema itinerante, giunto alla 25esima edizione, avrà come protagonista Antonio Vladimir Marino. Questa mattina, per la sezione “Dimore del gusto”, il festival ha proposto un itinerario presso le aziende locali.

In programma le proiezioni dei film fuori concorso presso l’agriturismo Casa Scina. Nel pomeriggio, davanti la Chiesa di San Giovanni Battista, appuntamento con la Masterclass che riguarda lezioni di cinema tenuta da professionisti del mondo del cinema.

Antonio Vladimir Marino, metterà in scena il suo “La parola liquida”, masterclass sulla scrittura creativa. La sua lezione itinerante, porterà ad effettuare una escursione presso le Sorgenti Le Pantane.

Alle ore 19:00, sarà la volta del Maestro Jamal Ouassini che si esibirà presso Borgo San Pantaleo con la performance “Suonare gli spazi” con Luca Cioffi.

In serata, dalle ore 20:00, è in programma la proiezione dei film in concorso: La promocion di Lucia Saiz Alegre, Spagna, 2021; Come fallire e vivere felici di Alessio Del Donno, Italia, 2022; Hondalea Marine Abyss di Asier Altuna Iza, Spagna 2021 e al film fuori concorso Che gioia di Antonio Vladimir Marino 2005 Italia.

Tutti gli appuntamenti son ad ingresso gratuito.