Una fondazione per la formazione dei giovani: anche il Cilento protagonista

Una fondazione per la formazione specialistica dei giovani diplomati e laureati. Si chiama ITS Casa Campania ed è composta da 58 organismi pubblici e privati. Ad aderire anche l’istituto Cenni-Marconi di Vallo della Lucania, unica realtà cilentana che si affianca altre istituzioni scolastiche, enti ed imprese campane.

Una fondazione per la formazione dei giovani: l’iniziativa

L’obiettivo di ITS Casa Campania è quello di avviare percorsi per la formazione di giovani nel comparto edile. La fondazione è stata finanziata dalla Regione Campania e rappresenta una scuola di eccellenza specializzazione tecnologica. Consentirà di conseguire il diploma tecnico superiore riconosciuto a livello nazionale.

Le dichiarazioni

«L’obiettivo è assicurare la formazione ai giovani selezionati cui garantire una più che ragionevole certezza di futuro impiego», osserva Raffaele Archivolti, presidente dell’ITS Casa Campania.

«Ringrazio il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e l’assessore alle Politiche giovanili, Lucia Fortini, perché hanno investito ancora una volta sui giovani, visto che le figure professionali che si formeranno con l’ITS rispondono a precise richieste del mondo del lavoro, grazie anche alla partecipazione diretta delle imprese nella stesura dei programmi e dei percorsi formativi».

Vincenzo Russo, presidente di Ance Aies Salerno, in merito a questo progetto di formazione dei giovani spiega che «gli ITS Academy, grazie a un modello di gestione pubblico privato no-profit, garantiscono una formazione terziaria professionalizzante, di tipo non universitario, per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, grazie a una proficua connessione delle politiche di formazione e lavoro con le politiche industriali».