Vallo: possibili novità nell’offerta formativa scolastica

Il Comune di Vallo della Lucania, con a capo il sindaco Antonio Sansone, intende aderire al partenariato volto alla costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made In Italy nell’Ambito Settoriale “SISTEMA CASA”.

La regione Campania intende riformare e sviluppare il sistema regionale degli ITS a partire dalla costituzione di nuove Fondazioni operanti nelle aree tematiche e nei settori economici e produttivi trainanti, ma non ancora attivi sul proprio territorio; visto l’avviso pubblico regionale si e costituito un ampio partenariato, promosso dall’Istituto Tecnico Statale “Gian Battista Della Porta – Giovanni Porzio” di Napoli, quale soggetto proponente, per la costituzione di una Fondazione di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e, precisamente, di un nuovo Istituto Tecnico Superiore per le “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” nell’Ambito Settoriale “SISTEMA CASA”.

Il documento di progettazione preliminare contiene la proposta formativa di una una nuova figura professionale, denominata “Tecnico superiore per la conduzione del cantiere edile“, con un percorso didattico di durata biennale, che abilita i discenti che lo abbiano frequentato con esito positivo a sostenere l’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri e Geometri laureati.

Tale percorso formativo, previsto per tre edizioni ciascuna della durata di 2.000 ore articolate in 4 semestri, con il 40% delle ore da svolgere in modalità pratica (stage), sarà aperto in ogni edizione a 24 partecipanti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non compiuti) alla data della domanda di iscrizione, inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. Alla proposta della costituenda Fondazione ITS, figura tra chi ha aderito anche l’IIS Statale ”Cenni Marconi” di Vallo della Lucania.