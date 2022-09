Sala Consilina, un progetto per il contrasto allo spaccio di droga nei pressi delle scuole

Prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici, questo l’obiettivo del programma “Scuole Sicure 2022- 2023” al quale intende partecipare il Comune di Sala Consilina, retto dal sindaco Francesco Cavallone.

Scuole sicure: ecco il progetto del Comune di Sala Consilina contro lo spaccio di droga

Nello specifico, il Ministro dell’Interno in sinergia con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato nel corso del 2021, il Decreto con il quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione di un Fondo per la sicurezza urbana.

In particolare è stabilito che una quota pari al 14% delle risorse del Fondo, è destinata ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i ragazzi.

In quest’ottica, il Comune di Sala Consilina, intende potenziare il sistema di videosorveglianza, già presente presso alcuni istituti scolastici, estendendo il servizio anche alle zone limitrofe.

Questo comporterà, altresì, un ampliamento della sede operativa presente nella casa comunale, con l’acquisto di un pc.

Il progetto che prevede una spesa complessiva pari a € 12.571,81, intende prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale e di degrado urbano spesso presenti nelle situazioni di uso di sostanze stupefacenti.

Prevenzione e contrasto allo spaccio di droga presso gli istituti scolastici: dati allarmanti

E’ sempre più allarmante, infatti, il dato che vede coinvolti giovanissimi nell’uso di droghe, il progetto “scuole sicure”, ha come obiettivo proprio quello di affiancare le forze dell’ordine che operano sul territorio in collaborazione con figure professionali come assistenti sociali e psicologi che si occupano proprio di problematiche giovanili, limitando il più possibile il fenomeno dello spaccio.