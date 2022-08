Trovati con 146 chili di droga: tre arresti nel salernitano

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiorehanno tratto in arresto tre soggctti, italiani della provincia di Napoli, entrambi pregiudicati, ed un autotrasportatore sloseno trovati in possesso di un grosso quantitativo di cocaina.

I militari, impiegati in un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito delle periodiche attività di contrasto al dilagante fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti predisposte dal Comando Provinciale di Salerno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, diretta dal Dott. Antonio Centore, sono intemenuti nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Scafati, allertati da una pattuglia che aveva notato manovre sospette effettuate in sincronia da due autovetture con targa italiana.

I soggetti, a bordo dei rispettivi mezzi – una Fiat 500 ed una Fiat Tipo – dopo aver effettuato un vero e proprio sopralluogo, hanno dapprima parcheggiato e, successivamente, atteso l’arrivo di un autoarticolato con targa slovena. L’occupante della Fiat 500, quindi, lasciata l’auto in moto con portiera aperta, si spostava a bordo di quella condotta dal complice ed entrambi si allontanavano momentaneamente mentre il conducente dell’autoarticolato provvedeva alle operazioni di trasbordo di numerose borse prelevate dal tir e riposte all’interno della vettura.

L’immediata segnalazione consentiva alla centrale operativa di far convergere sul luogo numerose pattuglie impiegate in servizi preventivi ed il cui supporto operativo permetteva di rintracciare e bloccare i due italiani allontanatisi a bordo della Fiat Tipo, nonché di fermare l’autotrasportatore che intanto aveva terminato le operazioni di trasferimcnto dello stupefacente nella Fiat 500.

Oltre all’arresto in flagranza dei tre soggetti responsabili della illecita detenzione della droga, sono stati sottoposti a sequestro 130 panetti contenenti cocaina pura per un peso complessivo di 146,400 kg, contenuti in 10 borse oltre all’autoarticolato e alle due autovetture utilizzate per il traffico illecito.

Gli arrestati, uno dei quali contiguo ad organizzazioni criminali operanti nella periferia est di Napoli, sono stati successivamente tradotti presso la Casa Circondariale di Salerno Fuorni.