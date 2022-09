Passeggiate fotografiche dei borghi: un weekend tra Cilento e Alburni

Per gli appassionati di borghi e fotografia continua il tour alla scoperta dei piccoli centri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa è intitolata “Passeggiate fotografiche nei Borrghi” ed è un progetto brand per lo sviluppo dei piccoli Comuni ITALIA EMOTIONAL WAY, ideato da My Fair srl con la direzione di Mafalda Inglese.

Passeggiate fotografiche nei borghi: i prossimi appuntamenti

Prossimi appuntamenti nel weekend nei borghi di Felitto e Ottati (11 e 12 settembre). Poi si chiuderà a Gioi (1 e 2 ottobre).

L’iniziativa

Il progetto nasce dalla profonda conoscenza dei territori soprattutto delle aree interne ed ha lo scopo di promuovere il loro straordinario patrimonio culturale, paesaggistico, folkloristico ed eno-gastronomico. Ciò mediante l’organizzazione di visite, esperienze ed eventi immersivi ed emozionali.

Le visite nei Borghi saranno raccontate per immagini e messe a disposizione del pubblico attraverso il web, mostre, calendari e cataloghi. Il Concorso fotografico di Dicembre 2022 vedrà riconoscimenti e premiazioni delle fotografie selezionate con una giuria d’eccezione che valuterà aspetti tecnici, emozionali, estetici e culturali.

Partner dell’iniziativa sono i Comuni aderenti, l’Università di Salerno, ACI Salerno, FIAF, la Scuola Iophotografo e la Confederazione Italiani nel Mondo (CIM).

Il commento

«Siamo partiti dalle Emozioni che questi piccoli paesi del Sud riescono a suscitare. Per vivere un borgo, anche solo per un fine settimana, è necessario farlo insieme alla sua comunità e le nostre iniziative contemplano la comunità, partendo dagli stessi sindaci che con grande senso di appartenenza, ci tengono a partecipare alla Passeggiata e offrire il loro supporto e il saluto iniziale», il commento dell’ideatrice Mafalda Inglese.