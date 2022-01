Tornano le passeggiate fotografiche nei borghi, alla scoperta del Cilento

Ritorna dalla Primavera 2022 la seconda edizione di “Passeggiate fotografiche nei borghi”, un progetto di My Fair srl volto a promuovere e a fare conoscere i piccoli Comuni, con i loro territorio e Comunità, scrigni di valori e identità italiana

Previste in 8 Comuni in area Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si tratta di Castel San Lorenzo, Castelnuovo Cilento, Gioi, Felitto , Lustra, Ottati, Piaggine, Sant’Angelo a Fasanella. Qui saranno organizzate passeggiate in formula week-end dedicate agli amatori dei Borghi e della fotografia.

Otto weekend dalla primavera all’autunno 2022 durante i quali si scopriranno luoghi e borghi grazie a chi li vive e le fotografie ci racconteranno emozioni vissute.

Otto fine settimana durante i quali i “sarà possibile immergersi in una conoscenza estetica ed empatica con paesaggi da cartolina italiana, sapori e sensazioni che riportano in una dimensione di “ricordo” e di serenità.”