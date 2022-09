Nicola Carlo Menna: un cilentano alla guida del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Venezia

Un cilentano, Nicola Carlo Menna, guiderà il 2° Nucleo operativo metropolitano di Venezia (con sede a Mestre) della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi si è tenuto l’avvicendamento tra Francesco Mirarchi (destinato al prestigioso incarico di comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata) e Menna, ufficiale originario di Castellabate.

Chi è Nicola Carlo Menna

Per lui già una brillante carriera nelle fiamme gialle. Nicola Carlo Menna, infatti, ha retto per tre anni la compagnia delle fiamme gialle di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Ora si sposta dall’altro lato dello Stivale.

Laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, dal 2012 al 2017 ha frequentato il corso d’accademia. Al termine del quale ha ricoperto per due anni l’incarico di comandante del Nucleo operativo del gruppo di Vibo Valentia, prima di passare a Castelvetrano.

Il commento

«Nonostante la giovane età, ricoprirà un incarico di grande rilievo che gli permetterà di affermarsi e fare una carriera illustre e prestigiosa nel panorama nazionale delle fiamme gialle», osservano dal comune di Castellabate.

«Un altro esempio di come la determinazione, la caparbietà, la formazione culturale, il grande senso di sacrificio e l’amore verso la propria professione col tempo ripaga sempre. Un altro nostro concittadino che porta ben alto il nome della nostra Castellabate non solo a Venezia ma in tutta Italia», concludono.