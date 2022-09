Sr488 a Moio della Civitella: completati i lavori

La Provincia di Salerno ha terminato i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR488, ex SS488.

Lavori sulla Sr488: le opere

Gli interventi sono relativi ad un tratto di strada ricadente nel comune di Moio della Civitella. Il costo netto delle opere è di euro 81.398,82.

Il commento

“I lavori sulla Sr488 sono terminati nei giorni scorsi – dichiara il Presidente Michele Strianese – e si trattava della sistemazione di un versante in frana. Abbiamo quindi provveduto alla rimozione del dissesto causato dal movimento franoso, abbiamo realizzato gabbionate e proceduto con la risagomatura del piano viabile. Quindi abbiamo finito con la segnaletica orizzontale e verticale”.

Strianese, poi, ripete le solite dichiarazioni:

“Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”

Le criticità

Dichiarazioni a parte, lo stato in cui versano le strade provinciali è stata spesso oggetto polemiche. In particolare quelle del Cilento interno sono spesso in condizioni non ottimali e necessitano di opere di messa in sicurezza che tardano ad arrivare, come anche per la Sr488 (da quattro anni in attesa di opere). Ciò aggrava le condizioni dei territori, già a forte rischio spopolamento.