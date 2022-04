Cultura e spopolamento: incontro alla biblioteca di Pisciotta

PISCIOTTA. C’è un nesso tra il progressivo e mantenuto abbandono di stimoli e servizi culturali e il progressivo spopolamento dei borghi cilentani? La Restanza, negli studi antropologici, con particolare riferimento alla condizione problematica del Sud Italia, viene individuata come la posizione di chi decide di restare, rinunciando a recidere il legame con la propria terra e comunità d’origine, non per rassegnazione, ma con un atteggiamento propositivo.

“Ci siamo chiesti se l’attuale stato delle cose, relativamente all’offerta culturale presente sul territorio, favorisca il fenomeno della Restanza o non invece lo speculare fenomeno dello spopolamento”, fanno sapere dall’associazione Futura.

“Vogliamo provare a discutere delle strade percorribili per stimolare un processo atto a riportare al centro dell’interesse dell’amministrazione, e dei singoli cittadini, l’importanza del tema della Cultura, che passi anche attraverso un ripensamento di residenze e strutture -pubbliche e private – al fine di sperimentare nuove modalità di ripopolamento coinvolgenti diverse figure, espressione di varie e innovative forme culturali (artisti, talenti, creativi, ecc.), oltre che nuove modalità di socializzazione, aggiungono.

Se ne parlerà Domenica 1 maggio 2022, alle ore 17.00, presso la biblioteca comunale di Pisciotta con la scrittrice Antonella Casaburi, autrice del libro “Mirari”.