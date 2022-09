Incontri in Biblioteca a Polla: la rassegna chiude con Corrado De Rosa

Appuntamento conclusivo a Polla della rassegna letteraria “Incontri in Biblioteca – Estate 2022”. Ad organizzare l’iniziativa la Pro Loco Polla con la collaborazione dell’associazione Voltapagina e sostenuta dal Comune. L’appuntamento è per giovedì 8 settembre alle ore 18:30 presso i Giardini della Biblioteca Comunale “Professore Vincenzo Curcio”.

Incontri in Biblioteca a Polla: incontro con Corrado De Rosa

Protagonista dell’evento conclusivo Corrado De Rosa, psichiatra, saggista, romanziere. Sarà nel Vallo di Diano per presentare la sua ultima fatica “A Salerno. Psicologia insolita di una città sospesa”.

Il testo che sarà presentato a Incontri in Biblioteca a Polla è il racconto di una Salerno indecisa se essere la città più settentrionale del Sud o quella più meridionale del Nord, in bilico fra indolenza ed efficienza. Salerno è dilaniata da un dilemma: ambire a diventare una metropoli cosmopolita o proteggere le sue bellezze in una dimensione di provincia.

Questo dilemma la consuma, la costringe a dover sempre fare i conti con l’ansia da prestazione. D’altronde, la città si trova in mezzo a due terre dall’anima opposta: l’efficiente e lussuosa Costiera Amalfitana e il Cilento, più indolente e più alla mano. In questa psicologia distorta, Salerno rivela la sua doppia faccia: lo sfarzo delle Luci d’Artista, delizia per i turisti e croce per i salernitani, che ricoprono di paillette i carichi di droga che arrivano nel porto, il passiatone sul Corso nei giorni di festa e i vicoli intorno al centro storico, teatro del lato più torbido dello sbarco degli Alleati, il lustro antico della Scuola medica salernitana e la storia liminale dei dimenticati.

Le opere di Corrado De Rosa

Corado De Rosa, ultimo ospite di Incontri in biblioteca a Polla, nel 2018, scrive il suo primo giallo ovvero “L’uomo che dorme” pubblicato da Rizzoli nella collana Nero.

Ma l’approccio con la scrittura di Corrado De Rosa inizia con i saggi sull’uso della follia nei processi di mafia e terrorismo, l’ultimo è Italian Psycho (Minimum fax, 2021). Prima aveva già scritto “I medici della camorra (Castelvecchi, 2010)”, “Mafia da legare. Pazzi sanguinari, matti per convenienza, finte perizie, vere malattie: come Cosa Nostra usa la follia” (Sperling & Kupfer, 2013), “La mente nera. Un cattivo maestro e i misteri d’Italia: lo strano caso di Aldo Semerari” (Sperling & Kupfer, 2014), “Nella mente di un jihadista. Per una psicologia dell’ISIS” (Ed. I corsivi del Corriere della Sera, 2016).