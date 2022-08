Il giornalista e scrittore Giovanni Bracco presenta il suo “Urne” a Polla

Giovanni Bracco sesto protagonista della rassegna letteraria “Incontri in Biblioteca” 2022. L’iniziativa è stata curata e ideata dalla Proloco di Polla con la collaborazione dell’Associazione Voltapagina e organizzata grazie al sostegno del Comune di Polla.

Lunedì 29 Agosto alle ore 18.30 l’appuntamento è presso la Ex Chiesa della SS. Trinità, nel Centro storico di Polla. Qui Giovanni Bracco, giornalista de Il Sole 24 ore, responsabile della redazione di Roma, presenterà il volume di poesie “Urne”, edito da “La Vita Felice” e stampato da Arti grafiche Boccia per i suoi 60 anni di attività. Dialoga con l’autore, l’archeologo ed epigrafista Umberto Soldovieri.

“Nel medesimo campo delle urne cinerarie romane della costa d’Amalfi e di Salerno, già studiato dal padre per gli aspetti storici e archeologici, Giovanni Bracco, con la sensibilità del poeta, si cimenta sugli aspetti umani: mira a farsi interprete dei sentimenti, a mostrarsi solidale nel dolore che la morte genera. Per entrare nel groviglio di un’intimità spirituale così remota, può, certo, avvalersi delle raffigurazioni scultoree che integrano i testi, interrogarle nel loro significato narrativo e simbolico. (…) Al grande caleidoscopio di metafore, simboli, immagini che un tale corredo contiene, Bracco ha potuto avvicinarsi come al sacrario – ancora intatto nel suo significato d’origine – del mistero del grande viaggio. Si è avvicinato con passo lento, e l’animo teso a cogliere ogni espressione del dolore pagano, i singhiozzi e il rimpianto, i timori e le attese. La sua capacità di immedesimarsi, di condividere, d’interpretare, la sua forza di penetrazione è quella consentita solo nell’animo d’un poeta.” (dalla prefazione di Mario Mello). Integrano i testi le fotografie delle raffigurazioni scultoree, a cura del regista Graziano Conversano, firma di Rai Cultura. Tra i prefatori anche Enzo Boccia, ex presidente di Confindustria.