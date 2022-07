Fra Mimmo Marcigliano a Polla per presentare “E alla voce che dal ciel arriva…”

Il Comune di Polla, la Proloco di Polla, in collaborazione con l’Associazione Voltapagina, presentano la seconda edizione estiva della rassegna letteraria “Incontri in Biblioteca”.

Sette incontri con sette autori per presentare le emozioni, i concetti, le storie e le esperienze che in sette libri, le parole esprimono in forme, misure, stili diversi e personali.

Gli Incontri si terranno presso i Giardini della Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio”

Nelle intenzioni del Sindaco di Polla, Massimo Loviso, e del Presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, con la rassegna si intende offrire nuove iniziative di promozione della lettura e confronto con chi ha scelto di scrivere e di esprimersi al mondo esterno.

Il primo appuntamento è dedicato al Libro “E alla voce che dal ciel arriva…” di Fra Mimmo Marcigliano. Il 29 Luglio alle ore 18.30, presso i Giardini della Biblioteca Comunale, dialogheranno con l’autore, l’architetto Marco Ambrogi e l’architetto Nicola Piccolo.

Il libro è centrato sulla vita e i miracoli di San Francesco negli affreschi del chiostro del Santuario antoniano di Polla, una lettura iconografica e spirituale in un luogo dove Fra Mimmo è cresciuto, tra i più belli in Regione Campania.

Gli altri incontri

– 2 Agosto – “I costruttori di equilibri politici. Dalla Repubblica dei partiti a quella dei leader” del direttore di Rai Quirinale, Andrea Covotta

– 25 Agosto – Identità e Territorio” saggio di Vitantonio Capozzi

– 26 Agosto – “21 agosto 1962, storia e memoria di un terremoto dimenticato” di Alessandro Mazzaro e Angelo Coscia,

– 29 Agosto – il libro di poesie “Urne” di Giovanni Bracco,

– 03 Settembre – il lavoro di ricerca sulla figura di San Nilo di Antonio Tortorella

– 08 Settembre – “A Salerno. Psicologia insolita di una città sospesa” romanzo di Corrado De Rosa