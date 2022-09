Ambasciatore italiano in Costa Rica in visita a Castellabate

Inizierà il suo incarico di ambasciatore in Costa Rica nei prossimi giorni, ma prima ha trascorso qualche momento di relax nel Cilento il diplomatico Alberto Colella. Nel corso del suo soggiorno ha fatto visita anche agli amministratori locali di Castellabate.

La visita dell’ambasciatore italiano in Costa Rica a Castellabate

Ad accoglierlo ieri mattina in municipio il sindaco Marco Rizzo e alcuni assessori e consiglieri. Alberto Colella ha ricoperto l’incarico di ambasciatore italiano ad Oslo, ma svolgerà per i prossimi quattro anni il suo incarico presso l’Ambasciata italiana in Costa Rica.

Un legame profondo con il Cilento lo riporta ogni anno a Castellabate, non più meta turistica prescelta ma posto del cuore.

A palazzo di città c’è stato un incontro e uno scambio di idee propedeutico all’instaurazione di un gemellaggio, di una sinergia in grado di garantire uno scambio interculturale già dal prossimo anno. Diverse le iniziative in cantiere affinché le bellezze di Castellabate, la sua storia, le sue tradizioni, i suoi prodotti enogastronomici possano arrivare oltre i confini nazionali fino in Costa Rica dove Colella sarà ambasciatore italiano.

Il commento

«Quello di stamattina è stato un incontro, momento di scambio di tante idee e progetti, volti a far conoscere Castellabate anche a livello internazionale. Solo grazie alla sinergia e collaborazione è possibile organizzare e realizzare tante e belle iniziative di qualità. Sono stato piacevolmente colpito dall’amore che l’ambasciatore del Costa Rica nutre verso il nostro paese, che è lo stesso che ci guida quotidianamente nell’amministrare questa terra». Questo il commento del sindaco Marco Rizzo.

Chi è Alberto Colella

Alberto Colella è nato a Napoli il 7 aprile 1962. Laureato in giurisprudenza all’Università di Napoli, è specializzato in diritto internazionale.

Dal 1986 è diplomatico di carriera presso il Ministero degli Affari Esteri italiano. Ad Oslo ha svolto il suo incarico dal 2018 al 2022. È stato anche Console a Belo Horizonte (Brasile) e Ginevra (Svizzera), ed ha lavorato presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia e la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York.

Durante la sua attività al Ministero degli Affari Esteri si è occupato di affari giuridici (1986-1990) e consolari (1998-1999). Dal 2012 al 2018 è stato responsabile dell’Unità per i visti d’ingresso. Sposato dal 1989 con Maria Rosaria Gallo, ha cinque figli. Castellabate è il suo buen retiro estivo.