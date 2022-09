Trasporto scolastico ad Ascea: ecco come presentare domanda

Il Comune di Ascea ha aperto le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023. Il servizio è dedicato agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Ascea.

Trasporto scolastico ad Ascea: la domanda

I genitori potranno compilare la domanda presente sul sito del Comune o presso l’ufficio cultura. In caso di più figli basterà elencare su di un’unica domanda i nominativi degli alunni per i quali è richiesto il trasporto scolastico, l’ordine di scuola, il percorso per il raggiungimento del plesso scolastico di destinazione e la classe che frequenterà nell’anno scolastico 2022/20223.

La stessa andrà poi trasmessa all’Ente tramite Pec all’indirizzo protocollo.comunediascea@pec.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo.

Per usufruire del servizio di trasporto scolastico alla domanda da presentare al Comune di Ascea bisognerà allegare il documento di identità del genitore e del coniuge e l’attestato Isee che permetterà di stabilire la tariffa da impiegare.

La mancata presentazione del modello I.S.E.E. comporterà l’applicazione della fascia di contribuzione massima ed il pagamento del costo massimo dell’abbonamento (FASCIA ISEE da Euro 21.000,00 in poi).

Il servizio di trasporto scolastico previsto dal Comune di Ascea potrà essere garantito anche per i non residenti ma l’eventuale accoglimento è rimesso alla stipula di apposita convenzione con il comune di residenza.

Le domande di utenti non in regola con il pagamento delle tariffe degli anni precedenti saranno accolte con riserva; sarà dunque necessario procedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine assegnato.

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 9 settembre 2022. Le domande pervenute oltre il termine del 9 Settembre potranno essere accolte in caso di residua disponibilità di posti, purché non comportino sostanziali modifiche a itinerari, orari e punti di raccolta già definiti.

I pagamenti

Il pagamento del trasporto scolastico ad Ascea potrà avvenire in un’unica soluzione all’atto della presentazione della domanda; in due rate, di cui la prima rata all’atto della presentazione della domanda, la seconda rata entro il 31 gennaio 2023; per una metà dell’anno scolastico o per la tariffa mensile; in un’unica soluzione anticipata e all’atto di presentazione della domanda. Si potrà pagare tramite bollettino postale o bonifico bancario.