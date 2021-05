Ascea, trasporto scolastico: Comune al fianco delle famiglie Il servizio resterà in capo al comitato dei genitori

ASCEA. Stop al trasporto scolastico fino al termine dell’anno scolastico. Una decisione, questa dell’Ente, in linea con le prescrizioni nazionali legate alla pandemia da COVID-19. Prosegue invece la campagna di rimborso alle famiglie degli alunni che avevano già pagato il servizio. Queste ultime ora sono costrette ad accompagnare i figli a scuola, con qualche disagio per chi abita in aree particolarmente svantaggiate e lontane dagli edifici scolastici.

Ecco perché per sostituire gli scuolabus l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha garantito il sostegno attraverso l’utilizzo di due vetture ai rappresentanti dei genitori, con la condizione che il trasporto avvenga a mezzo della ditta che ha i requisiti per legge e che siano rispettate le norme anti Covid-19, come da contratto di comodato d’uso stipulato tra i rappresentati dei genitori e l’Ente

I servizi erogati direttamente dal comune dovrebbero riprendere dal prossimo anno scolastico, compreso quello mensa, quando, ce lo auguriamo tutti, la campagna vaccinale avrà dato i frutti consistenti del ritorno alla piena normalità.