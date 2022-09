La fortuna bacia il Cilento: al 10eLotto vinti 100mila euro

Campania fortunata grazie al concorso 10eLotto. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrate vincite per ben 140mila euro. La più cospicua a Casal Velino. Un fortunato giocatore ha centrato un 9 doppio riuscendo a conquistare ben 100mila euro. La sua identità al momento non è nota ma in molti sono i curiosi che sperano di scoprire chi sia il fortunato giocatore, se un turista o un residente.

In Campania – fa sapere l’agenzia Agripronews – il 10eLotto ha regalato anche due 9 da 20mila euro ciascuno realizzati a Marigliano, nel napoletano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Cilento: 100mila euro al 10eLotto

Durante questa estate la fortuna ha baciato già altre volte il Cilento: ad Agosto furono vinti 50mila euro ad Agropoli, sempre grazie al 10eLotto; a luglio, invece, in una ricevitoria di Capaccio Paestum ne furono vinti “solo” 7500.

Una delle vincite più ingenti, però, fu conquistata a Sapri nel 2019 quando un giocatore si portò a casa per 500mila euro.

Il 10eLotto

Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore con il quale si possono giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. E’ possibile giocare da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€, per ciascuna delle tre modalità d’estrazione.