Cannalonga: contributi del ministero per la sala socio-culturale

Il Comune di Cannalonga, retto dal sindaco Carmine Laurito, ha deciso di destinare i contributi del Ministero dell’Interno pari a € 50.000,00 per la realizzazione dei lavori di “efficientamento energetico Sala socio culturale di Via II Variante di Cannalonga”.

I contributi dal Ministero dell’Interno per Cannalonga

Gli interventi in programma saranno finanziati con i fondi del Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020. Questo assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientemento energetico e di sviluppo sostenibile. Tali risorse sono concesse per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

I fondi

A Cannalonga spettano 50 mila euro per la corrente annualità. Il Comune è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

L’efficientamento energetico

L’efficienza energetica, realizzabile attraverso i contributi ottenuti da Cannalonga, punta a migliorare il rendimento e a consentire un risparmio energetico e una riduzione dei costi.

Migliorare l’efficienza energetica significa dunque sfruttare l’energia in modo razionale, ridurre ed eliminare gli sprechi dettati da gestione e funzionamento di sistemi semplici o complessi.

I comuni realizzano l’efficientamento energetico attraverso l’installazione di pannelli solari, pompe di calore, caldaie a condensazione, opere di coibentazione. Ma non solo: anche tramite sostituzione di infissi, lampadine o termosifini, impianti di climatizzazione con maggior produzione e minore energia.

Non solo Cannalonga ma molti altri comuni stanno investendo i contributi del governo per l’efficientamento energetico, visto anche l’aumento dei costi dell’energia.