Cannalonga: fondi del Ministero per la messa in sicurezza delle strade

Il Comune di Cannalonga, con a capo il sindaco Carmine Laurito, pronto a dare il via ai lavori di “Messa in sicurezza strade comunali Località Rastacane – Fornace “, nell’importo complessivo di €. 81.051,36.

Il lavoro è stato finanziato finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2021. Al centro cilentano è andato un contributo pari ad € 100.000,00, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Cannalonga ha così deciso di destinare i fondi per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle strade comunali di Località Rastacane – Farnace.