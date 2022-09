Cinema: ecco la programmazione nel Cilento e Diano

Per tutti gli amanti del cinema anche d’estate, in Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è possibile concedersi qualche ora di relax in sale climatizzate.

Ecco la programmazione completa nel Cilento e Vallo di Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli Via Taverne

Fino al 6 settembre

Unico spettacolo ore 21:00

Ladybug è un agente di una misteriosa organizzazione, che gli affida incarichi oltre i confini della legalità. Non si considera un assassino: è solo colpa della sfortuna se la gente finisce per morire durante le sue imprese. Questa volta avrebbe un incarico facile facile: rubare una valigetta sullo Shinkansen, il “treno-proiettile” ad altissima velocità che collega Tokyo e Kyoto. Peccato che la valigetta sia sotto la custodia di una coppia di ciarlieri ma pure letali sicari: Lemon & Tangerine, ossia limone e mandarancio. I due hanno con loro anche il figlio della Morte Bianca, un boss criminale di origine russa che ha preso il controllo di una fazione della yakuza. Ma non è tutto: sul treno viaggia The Prince, una ragazzina solo apparentemente indifesa e con un piano machiavellico, che ricatta il giapponese Kimura perché lavori con lei. Inoltre sono della partita altri due assassini: Hornet, micidiale con i veleni, e Wolf, sicario messicano in cerca di vendetta.

Cinema Adriano, Sala Consilina Via Roma

Fino al 7 settembre (escluso il 5)

Spettacolo ore 21:00

Cinema Bolivar, Marina di Camerota Via Bolivar

Fino al 7 settembre

Spettacolo ore 21:00

Sabato/ Domenica/ Mercoledì ore 18:30 / 21:00

Inoltre, sabato e mercoledì prezzo ridotto

Cineteatro Tempio del Popolo, Policastro Bussentino Via Duomo

Fino al 5 settembre (escluso il 3)

Spettacolo ore 21:30

Per la serie il calcio sul grande schermo, il 7 settembre è in programma la partita di Champions League

Napoli VS Liverpool

Ore 21:00 ticket € 5,00