Nuovi parroci nella diocesi di Teggiano Policastro: ecco chi sono

Arriva settembre e da oggi entrano in servizio nuovi parroci in quattordici comunità della Diocesi di Teggiano – Policastro. Il valzer di trasferimenti e nuove nomine era stato annunciato nelle scorse settimane ma ora diviene effettivo, così come da provvedimento del vescovo, monsignor Antonio De Luca.

Ecco i nuovi parroci nella Diocesi di Teggiano Policastro

Nello specifico don Donato Romano sarà il nuovo sacerdote della Cattedrale Santa Maria Maggiore di Teggiano. Ddon Antonio Calandriello sarà parroco della Chiesa dei Santi Pietro e Benedetto di Polla. A Monte San Giacomo ci sarà don Vincenzo Gallo.

Cosa cambia nel Cilento

Don Ivan Sarto andrà a guidare le chiese Santa Maria delle Grazie di Casalbuono e San Giuseppe a Forino di Casaletto Spartano.

A Santa Marina e Policastro Bussentino arriva don Pietro Scapolatempo; a San Giovanni a Piro don Simone Lacorte che guiderà la parrocchie di San Pietro; a Scario, invece, ci sarà don Agnello Forte. A Morigerati e Sicilì destinato don Antonio Savino, a Roccagloriosa don Emanuele Cammarano.

L’area degli Alburni

Nel comprensorio degli Alburni le novità nelle nomine dei sacerdoti nell’ambito della Diocesi di Teggiano Policastro riguardano Castelcivita, dove è previsto l’arrivo di don Saverio Monaco, e Controne, qui arriverà don Fabio Pannillo.

L’arrivo dei nuovi preti è stato accolto con entusiasmo, ma anche con qualche polemica da parte di alcuni parrocchiani. Salutare chi è stato la guida spirituale di una comunità per diversi anni non sempre è semplice.