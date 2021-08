Diocesi di Teggiano – Policastro ecco i nuovi parroci

Il Vescovo Della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, ha nominato dal 1° settembre 2021 i nuovi parroci. Ecco tutte le novità:

don Antonio Calandriello, Parroco della Parrocchia Cristo Re e Sacro Cuore di Gesù in Polla;

don Domenico Rossi, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia San Biagio V. e M. in Ottati;

don Angeloantonio Costantino, Amministratore della Parrocchia San Nicola di Bari in Aquara;

don Michele della Monica, Collaboratore della Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Padula;

don Antonio Marotta, Amministratore della Parrocchia San Lorenzo Martire in Torre Orsaia e della Parrocchia Maria SS. delle Nevi e Sant’Antonio di Padova in CastelRuggero;

don Pasquale Pellegrino, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia San Nicola di Bari in Ispani, della Parrocchia San Cristoforo in S. Cristoforo e della Parrocchia San Ferdinando Re in Capitello;

p. Massimiliano Polito, Collaboratore della Parrocchia Sant’Antonio abate in Vibonati e della Parrocchia Maria SS. di Portosalvo in Villammare;

don Ivan Sarto, Collaboratore della Parrocchia San Michele Arcangelo in Padula;

p. Emilio Cafaro, Cappellano Presidio Ospedaliero “L. Curto” di Polla;

don Francesco Morena, Animatore del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II di Pontecagnano.

Dal 1° ottobre 2021:

don Raffaele Brusco, Parroco della Parrocchia Immacolata in Sapri;

don Vincenzo Contaldi, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia San Giovanni Battista e San Nicola di Bari in Roccagloriosa.