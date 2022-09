Capaccio: comune acquisirà Palazzo Di Masi – Patella

Palazzo Di Masi – Patella di Capaccio Capoluogo sarà del Comune di Capaccio Paestum. Lo hanno annunciato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri. L’immobile è sito nel centro storico di Capaccio Capoluogo e risale al XVIII secolo.

Palazzo Di Masi – Patella: la storia

Noto in precedenza come Casa Barlotti, il Palazzo Di Masi – Patella è tra i più rilevanti edifici del borgo. A seguito di varie interlocuzioni intercorse con i proprietari dell’immobile, questi hanno espresso la volontà di cederlo al Comune. L’Ente pagherà un corrispettivo di 100.000 euro onnicomprensivo.

L’esecutivo Alfieri è dunque pronto ad acquisire il bene al patrimonio comunale. L’obiettivo è di adibire il palazzo per attività socio – culturali per finalità pubbliche e istituzionali.

Il commento

«Dopo l’acquisizione di Palazzo Stabile, da adibire a nuova sede comunale, l’amministrazione intende dare nuova vita anche Palazzo Di Masi – Patella. L’obiettivo – dichiara il sindaco Franco Alfieri – è incrementare in termini quantitativi e qualitativi i servizi da erogare per il Capoluogo, dove stiamo registrando la carenza di strutture idonee ad aree pubbliche. Con la riorganizzazione del traffico veicolare, l’istituzione di isole pedonali estive e l’incremento di turisti è infatti cresciuta l’esigenza di spazi vitali nel tessuto urbano. Da qui la volontà di acquisire il prestigioso immobile e di candidare a un bando ad hoc, nell’ambito del PNNR, il progetto di restauro scientifico dello stesso palazzo per adeguarlo ad attività socio culturali».