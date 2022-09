100 anni per Giovanni D’Onofrio: festa a Camerota

Doppio compleanno centenario ieri nel Cilento. Ad Agropoli Filomena Lembo, a Camerota Giovanni D’Onofrio. Il nonnino cilentano è stato festeggiato da tutti i suoi cari ed ha ricevuto la visita anche del primo cittadino Mario Scarpitta.

Cento anni per Giovanni D’Onofrio: il commento del sindaco

«Un’atmosfera davvero bella. Giovanni, circondato dall’affetto di tutti i suoi Cari, ha spento le candeline e ci ha lasciato dei messaggi bellissimi», ha detto il sindaco.

«Abbiamo parlato tanto dei tempi passati e con molta lucidità abbiamo sorriso insieme – ha aggiunto – Davvero una bella serata a testimonianza della forza della nostra terra, dove si conduce ancora uno stile di vita sano che porta a traguardi come questo qui».

I centenari del Cilento

Gli ultimi dati Istat rivelano che a Camerota sono 4 gli ultracentenari, 3 donne ed un uomo, Giovanni D’Onofrio. Ad Agropoli, invece, ce ne sono 10, otto femmine e due maschi.

Nel Cilento vive il più alto numero di centenari italiani. Lo conferma il censimento del 2019 che ne ha contati almeno 300 su una popolazione residente che non supera i 90.000 abitanti. Importante è anche il dato sull’età media che è di 92 anni per le donne e di 85 per gli uomini. In Italia, invece si ha un’aspettativa di vita media rispettivamente, di 85 e di 80.

Questi numeri hanno indotto ad effettuare delle ricerche sulla longevità dei cilentani come nonno Giovanni D’Onofrio, per scoprire il loro elisir di lunga vita.