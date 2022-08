Agropoli in festa: 100 anni per Filomena Lembo

Cilento terra di centenari. È Filomena Lembo a festeggiare il secolo di vita. La nonnina di Agropoli oggi è stata celebrata da familiari e amici. A porgerle gli auguri a nome dell’amministrazione comunale anche il sindaco Roberto Mutalipassi.

Chi è Filomena Lembo

Nata in Molise, da 70 anni vive ad Agropoli. Possedeva un negozio di arrotino in via Diaz insieme al marito. Con Filomena Lembo oggi a festeggiare i suoi 5 figli, 9 nipoti e 5 pronipoti, l’ultimo ha 1 anno.

I centenari del Cilento

Filomena Lembo è solo l’ultimo esempio di longevità.

Il Cilento è universalmente riconosciuta come terra di centenari. Di recente il territorio è stato anche al centro di uno studio condotto dalla scuola di Medicina di San Diego assieme all’università di Roma La Sapienza per comprendere il segreto della longevità.

Sono numerose le condizioni che contribuiscono a raggiungere questo traguardo, in primis lo stile di vita, una buona attività fisica e soprattutto una corretta alimentazione e il Cilento, si sà, è la patria della Dieta.

La cilentana più longeva è Rosa De Vita di Moio della Civitella che ha celebrato 111 anni.

Lei dice di aver sempre condotto una vita sana pur avendo attraversato due guerre mondiali, la prima da piccolissima essendo nata nel 1911.