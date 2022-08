Sp12: amministratori di Ottati in Provincia, tempi incerti per la riapertura

Si è tenuto questa mattina un incontro in Provincia di Salerno per chiarire i tempi necessari per la riapertura della Sp12 tra Aquara e Ottati. Presenti il sindaco del centro alburnino, Elio Guadagno e il consigliere Michele Aliberti. A palazzo Sant’Agostino gli amministratori locali hanno incontrato il Presidente Michele Strianese e il Dirigente del Settore Viabilità, Domenico Ranesi.

Sp12 ad Ottati: incontro in Provincia

«Nella riunione tecnica svoltasi anch’essa stamani tra i Tecnici Professionisti incaricati per le funzioni di Direzione Lavori e Collaudo e il Settore Viabilità Provinciale è emerso che, pur avendo svolto un lavoro alla perfezione, è necessaria una lavorazione aggiuntiva che precede la riapertura, individuata in fase di collaudo dell’opera. Diversamente non potrà essere riaperta», ha spiegato Guadagno. Ancora tempi incerti, quindi, per la Sp12 ad Ottati.

«Ho rappresentato, ancora una volta, il disagio enorme che, nonostante un intervento massivo ed importante svoltosi, continuiamo a vivere per la chiusura dell’arteria principale di collegamento ai Centri di maggiore sviluppo, che si andrà ad amplificare con l’avvio imminente dell’Anno Scolastico, avendo pieno accoglimento e impegno alla chiusura definitiva e in breve tempo di questa vicenda annosa», ha osservato il primo cittadino. La speranza è che l’iter si sblocchi quanto prima.

Le criticità

Sono trascorsi alcuni anni da quando un masso si staccò dal costone roccioso adiacente la carreggiata imponendo la chiusura dell’arteria. Per anni la roccia è rimasta sulla carreggiata per essere rimossa soltanto nel 2017.

Poi un anno fa l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori sulla Sp12 che però non sono ancora conclusi con evidenti disagi in particolare per i cittadini di Ottati.

La provinciale è un’arteria principale per il collegamento diretto fra il comune di Aquara e, oltre ad Ottati, anche Sant’Angelo a Fasanella, Controne, Corleto Monforte e Castelcivita.