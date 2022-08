«E’ morta Rosa Russo Iervolino». Famiglia smentisce la notizia

«E’ morta Rosa Russo Iervolino». Questa la notizia rimbalzata on line. Secondo alcune fonti di informazione l’ex sindaco di Napoli, Ministro e Parlamentare, 86 anni, è deceduta in mattina. La notizia, però, è stata prontamente smentita dalla famiglia.

Rosa Russo Iervolino: smentita la morte

«La notizia della morte della Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che confermano che l’ex sindaco è a casa, serena e in salute», ha precisato Annamaria Rescigno, storico portavoce dell’ex sindaco.

Poi anche i figli e la stessa Rosa Russo Iervolino hanno confermato la falsità dell’informazione: «Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente», ha detto a La Presse.

L’attività politica

Rosa Russo Iervolino è entrata in parlamento per la prima volta nel 1979 e vi è rimasta per oltre vent’anni, fino al 2001. E’ stata la prima donna a capo del Viminale (nel 1998 con il Governo D’Alema).

E’ stata anche responsabile del ministero degli Affari Sociali (dal 1987 al 1994) e della Pubblica Istruzione (1992 – 1994). Esponente di spicco della Dc era legata politicamente a Ciriaco De Mita: «Se sono diventata ministra lo devo a De Mita, che mi volle nel suo governo, agli Affari sociali. Lasciandomi anche grandi margini di manovra e grande autonomia», ha raccontato in una delle sue ultime interviste.

Sindaco di Napoli

L’elezione a sindaco di Napoli (prima donna) con il centro sinistra risale al 2001. Fu eletta al secondo turno con il 52,9% dei voti, battendo al ballottaggio il candidato di centro-destra Antonio Martusciello.

Per lei anche la riconferma nel 2006, questa volta al primo turno. Ottenne il 57% delle preferenze contro il candidato del centrodestra Franco Malvano, ex questore di Napoli.

Rosa Russo Iervolino è dal 2007 nel Comitato Nazionale per il Partito Democratico.

Vita privata

Nata nel 1936 (17 settembre) da Angelo Raffaele Jervolino (la «I» del cognome della figlia è stato un mero errore dell’anagrafe) e Maria De Unterrichter, entrambi membri dell’Assemblea Costituente, di professione avvocato, nel 1964 ha sposato il medico Vincenzo Russo. Aldo Moro fu il loro testimone di nozze. Ha quattro figli: Michele, Maria, Cristina e Francesca.