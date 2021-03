16 marzo: 43 anni fa il sequestro di Aldo Moro

E’ il 75° giorno dell’anno, 11ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 290 giorni.

Santi del giorno

Sant’Agapito di Ravenna (Vescovo)

Sant’Eriberto di Colonia (Vescovo)

San Giuliano di Anazarbo (Martire venerato a Rimini)

San Papas (Martire in Licaonia)

Santi Ilario e Taziano (Martiri)

Sant’Allo (Allone) di Bobbio (Monaco)

Sant’Eusebia (Badessa di Hamay)

Etimologia

Ilario, dal latino “Hilàrius”, molto diffuso in epoca imperiale, deriva dal greco “hilaros”, che significa “ilare, allegro”. E’ diffuso in tutta Italia grazie al culto di alcuni santi, che hanno dato il nome a varie località della penisola.

Proverbio del giorno

Mezzo gennaio, il sole nel pagginaio; mezzo ferriere, morto è chi non rinviene; mezzo marzo, chi non rinviene è morto affatto.

Aforisma del giorno

Un uomo si giudicherebbe con ben maggior sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa. (Hugo)

Accadde Oggi

1978 – Sequestro Aldo Moro

1869 – Brevettata la motocicletta

Sei nato oggi?

Celebrità nate in questo giorno

1941 – Bernardo Bertolucci

1920 – Tonino Guerra

1789 – Georg Ohm