Al via ad Agropoli, la prima edizione della Festa del Mare

Tre giorni per celebrare il mare e vivere a pieno le emozioni che è in grado di trasmettere. Questi gli obiettivi della prima Festa del Mare, in programma presso il porto di Agropoli dal 2 al 4 settembre.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Haliotis, presieduta da Annarita Spira ed ha importanti finalità: destagionalizzare il turismo, svolgere attività in mare e renderlo fruibile a tutti.

L’inclusione sarà uno degli elementi principali della festa del mare. Grazie alla collaborazione con lo Csnen provinciale e con altre associazioni del territorio, giungeranno ad Agropoli circa trenta persone con disabilità a cui sarà dedicata la giornata del 2 settembre (giorno dedicato proprio alla disabilità).

In questo giorno potranno vivere a pieno il mare, navigare, svolgere immersioni e tante altre attività grazie a delle imbarcazioni accessibili (tra cui il catamarano dell’Associazione Tommy 125 di Castellabate). Un elemento importante perché il mare è anche conforto e terapia.

Ecco il programma completo della Festa del Mare

Nei giorni 2 e 3 settembre sarà possibile svolgere le seguenti attività:

alle ore 09:00 ritrovo al Porto di Agropoli per attività subacquea e di superficie (vela- canoa) accessibile a tutti.

ore 09:00- 12:00 attività di educazione ambientale e snorkeling con grandi e piccini, con successivo rientro al porto e attività subacquea e di superficie.

Dalle ore 16:00 e fino alle 18:00 attività di educazione ambientale e snorkeling, escursioni a piedi e a cavallo con guida esperta su sentieri Tresino- Trentova e attività ludico- ricreative.

A seguire, alle ore 20:00, presso l’Oasi Tresino Trentova, la Festa r’ Alici.

Nella giornata del 4 settembre, oltre alle attività proposte nei giorni precedenti, alle 18:00 sono previsti i saluti delle autorità, inoltre nelle giornate delle manifestazioni sarà allestito presso i locali del porto, un infopoint a cura dell’associazione presso il quale saranno fornite informazioni relative al territorio e al programma.

Saranno, inoltre, disponibili, istruttori e trasporto per persone con disabilità; per attività marine è preferibile utilizzare la propria attrezzatura nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa covid- 19.

Il commento

«La Festa del Mare – spiegano gli organizzatori – nasce con lo spirito di destagionalizzare il turismo perché il mare non è fruibile soltanto in mare e attraverso una spiaggia. I sub, ad esempio, grazie anche alle nuove tecnologie possono vivere il mare 365 giorni l’anno e tutti possono praticare sport acquatici in ogni periodo dell’anno. Così, spinti dalla passione per il mare e dalle emozioni che regala, abbiamo organizzato questo evento che sarà anche una vetrina per i tanti sport che è possibile praticare che talvolta neanche i cittadini di Agropoli conoscono».

La Festa del Mare radunerà in città centinaia di persone provenienti da tutta Italia che potranno vivere la costa di Agropoli, l’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate e le aree limitrofe. Il mare potrà essere vissuto anche dalla costa: dall’area naturalistica di Trentova – Tresino dove sarà possibile svolgere escursioni a piedi o a cavallo, o dalla spiaggia, anche soltanto per vivere le emozioni in grado di regalare un tramonto.

Nonostante sia il primo anno la Festa del Mare di Agropoli ha già avuto un riscontro positivo e visto la partecipazione di tutte le associazioni del territorio. Ciò certamente porterà ad un’ulteriore crescita dell’evento e alla possibilità di sviluppare progettualità future.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i seguenti numeri

3289250230 Annarita- 3661962099 Ilenia- 3496180866 Chiara