Fondovalle Calore, completata anche la segnaletica

Buone notizie per la viabilità nel Cilento interno. Attraverso una nota la Provincia di Salerno ha annunciato di aver concluso i lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale della Fondovalle Calore. Nello specifico si tratta del tratto compreso tra le Grotte di Castelcivita e la località Mainardi del Comune di Aquara.

Fondovalle Calore: il commento

«L’esecuzione di tale opera – dichiara il Presidente Michele Strianese – è stata particolarmente articolata, soprattutto per le vicende legate all’acquisizione dei terreni e al rinnovo di autorizzazioni e pareri, poi per la notevole complessità esecutiva. Infatti per questo primo lotto funzionale è stata necessaria la realizzazione di una serie di opere strutturali di particolare rilevanza».

I lavori

Sulla Fondovalle Calore sono stati eseguiti interventi strutturali (viadotti, sovrappassi, gallerie) e completate le opere di rifinitura (installazione di guard-rail, embrici, bocche di lupo e caditoie) oltre alla stesura degli ultimi strati (binder e usura) del pacchetto di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Infine da pochissimo è stata terminata anche la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Si sta ora procedendo alla redazione delle relazioni propedeutiche all’emissione dei collaudi strutturali dopo i quali sarà possibile procedere all’apertura della strada

«Si tratta di un’opera molto importante che si riesce a realizzare grazie ai fondi della Regione Campania del Presidente On. Vincenzo De Luca», ha concluso Strianese.