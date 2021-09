Completamento della Fondovalle Calore nel decreto infrastrutture

“Sollecitati dal consigliere provinciale Giuseppe Ruberto stiamo lavorando per inserire all’interno di un decreto infrastrutture o della stessa Legge di Bilancio, il completamento del collegamento Fondovalle Calore, strategico per garantire la connessione tra le aree interne e quelle urbane”. Lo ha detto il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale on. Mara Carfagna.

“Ci sono sogni che per essere trasformati in realtà hanno bisogno della buona politica. E per me e per tutti i cittadini della Valle del Calore e degli Alburni il completamento della Fondovalle Calore è più di un sogno: è la possibilità di crescita e sviluppo”, le parole del consigliere provinciale Giuseppe Ruberto.

“Per questo ringrazio il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale on. Mara Carfagna, che accogliendo la mia specifica mozione, per il completamento della Fondovalle Calore Salernitano presentata in Consiglio provinciale, ha assicurato che su Sua indicazione e proposta verranno finanziati i lavori per il completamento di un’opera strategica e assolutamente necessaria – prosegue Ruberto – e un grande ringraziamento va anche all’on. Gigi Casciello, consigliere politico del ministro Carfagna, che non solo mi ha affiancato in questa battaglia ma ha saputo individuare la strada da percorrere”, ha concluso il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale di Salerno.