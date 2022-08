Evasione imposta di soggiorno: controlli e sanzioni a Camerota

Proseguono le attività di controllo sul territorio da parte degli uomini del comando della polizia locale di Camerota. In particolare gli agenti stanno concentrando i loro sforzi sull’evasione dell’imposta di soggiorno e il mancato inserimento dei dati anagrafici degli ospiti. Questi vanno poi comunicati alla Questura.

Imposta di soggiorno: i controlli a Camerota

Negli ultimi giorni i caschi bianchi di Camerota hanno passato al setaccio 13 case vacanze e sottoposto a controlli 46 persone.

L’esito delle verifiche è di 9 sanzioni e altrettanti titolari risultati non in regole. Sono risultati 31, invece, i turisti non registrati.

Le attività della polizia municipale

Dal comando assicurano che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. In questi mesi estivi la polizia municipale ha intensificato le proprie attività, effettuando controlli sull’intero territorio ed anche sul litorale per frenare il commercio abusivo o l’occupazione illecita del litorale.

Le verifiche sulle strutture ricettive sono una delle attività poste in essere. Nei giorni scorsi anche i vigili di Ascea hanno scoperto 4 appartamenti fittati abusivamente, senza comunicazioni obbligatorie da parte dei proprietari alla Questura. Altrettanti vacanzieri avevano precedenti penali.

Questi controlli sono importanti e spesso richiesti dagli stessi cittadini e sono importanti anche per migliorare la qualità del turismo sul territorio. A Camerota irregolarità sull’imposta di soggiorno erano state scoperte nell’ambito di controlli già nel mese di luglio.