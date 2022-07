CAMEROTA. Task force anti abusivi in spiaggia. A Camerota è scattata l’operazione spiagge sicure e pulite. Gli uomini della polizia municipale, insieme ai carabinieri della locale stazione e alla capitaneria di porto, hanno avviato una serie di controlli sul litorale.

Task force in spiaggia: i controlli a Camerota

Nel mirino delle forze dell’ordine e di polizia sono finiti i venditori abusivi di merce contraffatta che occupano gli arenili e le passeggiate del porto turistico di Marina di Camerota.

Pugno di ferro anche per i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni e che portano i propri animali domestici in spiaggia nelle fasce orarie non consentite.

Il bilancio delle attività

Durante le attività sono stati sequestrati anche ombrelloni, sdraio, sedie, giocattoli e altri oggetti lasciati incustoditi a pochi passi dal mare. Sei persone sono state perché portavano con sé animali in spiaggia o per deiezioni non raccolte. Una dozzina di venditori abusivi sono stati allontanati con conseguente sequestro della merce.

Le operazioni, svolte sotto gli occhi del sindaco Mario Scarpitta, proseguiranno anche nei prossimi giorni.