Da giorni non da sua notizie: donna trovata morta a Marina di Camerota

Da alcuni giorni non dava sue notizie, trovata morta all’interno della sua abitazione di Marina di Camerota. La vittima è una donna di 70 anni.

Trovata morta a Camerota: il caso

L’assenza prolungata dell’anziana ha indotto la figlia a far scattare i soccorsi. Quest’ultima vive fuori Regione e da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con la mamma. Così ha chiesto aiuto ed ha allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Marina di Camerota, guidati dal maresciallo Francesco Carelli, sono intervenuti sul posto. E’ stato necessario forzare l’accesso all’abitazione per entrare. A quel punto il corpo dell’anziana è stato rinvenuto riverso a terra.

Le cause del decesso

La donna di Marina di Camerota è morta a causa di un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. Non ha avuto neanche il tempo di allertare il 118. Sul posto il medico legale che ha confermato il decesso per cause naturali. La salma è stata quindi riconsegnata ai familiari.

Il precedente

Purtroppo durante questa stagione estiva un episodio simili si è già registrato. Nel giugno scorso un 30enne originario della provincia di Napoli ma residente a Marina di Camerota dove lavorava come cuoco in albergo è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza. Sul caso era stata avviata anche un’indagine per ricostruire la causa del decesso.