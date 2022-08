Agropoli, Enza Vasco nuovo Presidente dell’Associazione Sbandieratori

A seguito delle dimissioni di Roberto Apicella all’indomani della sua elezione a consigliere comunale e alla proclamazione di Assessore al Turismo, Eventi e Spettacolo, l’Associazione Sbandieratori dei Feudi e Musici del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha provveduto a nominare un nuovo Presidente.

Associazione Sbandieratori: il nuovo presidente

Dopo un’accurata riflessione – fanno sapere – la scelta è ricaduta su Enza Vasco. Agropolese e mamma dolce e affettuosa, Enza ha sempre fatto parte e seguito il gruppo degli sbandieratori e dei musici nelle varie uscite sul territorio cilentano ed oltre.

Il commento

Queste le sue prime parole: “Accolgo questo ruolo con grande senso di responsabilità e con la voglia e l’entusiasmo di tramandare la storia, la cultura e le tradizioni della nostra comunità, anche all’interno degli ambienti scolastici. L’obiettivo principale, soprattutto dopo due anni di pandemia è quello di rilanciare il gruppo, formato e fondato nel 2000 da Ernesto Apicella, personalità di spicco del nostro territorio”.

“L’Associazione continuerà a puntare in alto – prosegue – partecipando non solo alle uscite a cui gli sbandieratori hanno sempre preso parte e continuando ad organizzare manifestazioni già promosse in passato, ma soprattutto creando sempre realtà sempre più nuove e avvalendosi di partecipazioni anche su tutto il territorio italiano.”