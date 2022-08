Stagione 22-23: test con il Potenza per la Gelbison, boom di arrivi per la Polisportiva, debutto Agropoli

Nella stagione 22-23 alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte dalle tre compagini.

Continua il calciomercato in casa Polisportiva Santa Maria. Dopo aver già partecipato al ritiro pre season insieme al gruppo squadra, sono stati ufficializzati gli arrivi di ben 7 nuovi calciatori che si aggregano all’organico dei giallorossi. Si tratta di: Gabriele Ielo, Giovanni Petrazzuolo, Andrea Ferrigno, Giuseppe D’avella, Sasha Mancini, Salvatore Di Peri e Claudio Cuzzilla.

Ielo, classe 2000, è un esterno che conta già 73 presenze in Serie D e 6 reti, militando in squadre come Cittanova, Castrovillari, Catanzaro, Recanatese e primavera della Spal.

Petrazzuolo, giovanissimo 2003, altro centrale difensivo che si sta lanciando dopo la passata stagione nel Sorrento e la crescita in settori giovanili di livello come quello di Ascoli e Salernitana.

D’Avella, esterno classe 97 scuola Agropoli che proviene da una stagione al Giffoni Sei Casali, dopo le presenze nella Virtus Avellino e il Terracina.

Cuzzilla, 24enne centrocampista, con presenze nel campionato sammarinese con il Tre Fiori ma anche con la casacca del Roccella e del Gela, raggiungendo le 22 presenze in Serie D.

Di Peri, 34 anni, è un centrocampista che, dall’alto della sua esperienza, ha indossato tante maglie importanti come quelle del Mazara, del Ragusa e del Biancavilla, militando anche nel campionato di Lega Pro con il Trapani.

Mancini e Ferrigno invece, sono due giovani in trampolino di lancio, pronti a dare il proprio manforte agli obiettivi della formazione giallorossa.